Westen hat kein Interesse an Frieden

Die Vorschläge einer Gruppe afrikanischer Staaten für eine rasche Beendigung des Ukraine-Krieges sind im Westen auf breite Ablehnung gestoßen. In Russland fiel die Reaktion zurückhaltender aus, der Kreml lobte vor allem die »ausgewogene« Position der afrikanischen Politiker.

Der vom südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa am Freitag in Kiew und am Sonnabend in St. Petersburg vorgestellte Plan sieht vor, zunächst humanitäre Fragen zu klären, an denen beide Parteien Interesse hätten: insbesondere einen Austausch aller Gefangenen, die Rückkehr von gegen ihren Willen nach Russland verbrachten ukrainischen Kindern und die Stabilisierung der Getreideausfuhren über das Schwarze Meer. Zu den politischen Kernfragen wird sich nur indirekt geäußert, indem gefordert wird, die Souveränität der »Staaten und Völker« auf der Grundlage der UN-Satzung anzuerkennen. Das impliziert, dass territoriale Veränderungen möglich seien, wenn sie von allen beteiligten Seiten akz...