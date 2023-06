Zum Mord angestiftet

Die gegen die kommunistische Führung Vietnams angezettelte Verschwörung gilt nach offiziellen Angaben als gescheitert. Am Morgen des 11. Juni hatten dazu angestiftete bewaffnete Angehörige der nationalen Minderheiten, die mehrheitlich die Bergregion im zentralvietnamesischen Hochland bevölkern, in der Provinz Dak Lak die Sitze der Volkskomitees und die Polizeipräsidien in den Gemeinden Ea Tieu und Ea Ktur im Distrikt Cu Kuin angegriffen. Im Hintergrund agierte dabei nach Angaben des vietnamesischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Organisation FULRO (Front Unifié de Lutte des Races Opprimées). Dabei töteten die Angreifer vier Polizisten und drei Zivilisten, mehrere Personen wurden verletzt. Die Sicherheitskräfte nahmen 45 Angreifer fest, die restlichen flohen in den Dschungel, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Vietnam News Agency (VNA).

Generalmajor To An Xo vom Komitee der Sicherheit teilte mit, dass die Angreifer auch drei Geiseln ...