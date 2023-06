Das Wunder von Schwedt

Polen drängt die deutsche Regierung zu einem schnellen Verkauf der russischen Anteile an der PCK-Raffinerie in Schwedt an der Oder. Wie Reuters Ende vergangener Woche meldete, hat sich die polnische Ministerin für Klima und Umweltschutz, Anna Moskwa, gegenüber der in London ansässigen internationalen Nachrichtenagentur in diesem Sinn geäußert. Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck habe seine Entschiedenheit gezeigt, »die Russen loszuwerden«, sagte Moskwa, und sie glaube ihm, dass er das ehrlich meine. »Aber ich denke, diese Entschiedenheit sollte durch das Tempo des Prozesses unter Beweis gestellt werden, aber dieser Prozess dauert furchtbar lange, und das ist nicht zufriedenstellend.«

Eine Tochtergesellschaft des russischen Unternehmens Rosneft ist mit 54 Prozent Mehrheitsbeteiligte an der Raffinerie in Schwedt. Im Zuge der eskalierenden Sanktionen gegen Russland stellte die Bundesregierung die Firma im September vorigen Jahres unter eine sogena...