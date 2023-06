Rechte Koalition setzt sich durch

In Greifswald hat am Sonntag ein von einer rechten Initiative angeschobener Bürgerentscheid, der von AfD, CDU und FDP unterstützt wurde, Erfolg gehabt. Rund 65 Prozent der Abstimmenden votierten dagegen, dass die Stadt Greifswald Flächen an den Landkreis Vorpommern-Greifswald verpachten darf, um dort Containerunterkünfte für Geflüchtete zu errichten. Ein von rechts angeheizter Protest hatte bereits im Frühjahr dazu geführt, dass die Stadt die Pläne für eine Containerunterkunft für rund 500 Geflüchtete im Ostseeviertel auf Eis legte.

Wie die Stadt am Sonntag mitteilte, lag die Beteiligung an der Abstimmung bei lediglich 45 Prozent. Insgesamt 14.012 Menschen votierten mit Nein; das sind 29,7 Prozent der insgesamt 47.197 Stimmberechtigten. Damit sei das notwendige Quorum von 25 Prozent erreicht worden. Der Greifswalder Oberbürgermeister ...