»Situation in Syrien untragbar«

Neben der allgemeinen Zusage zu Geldern für Syrien erhält das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) von der EU eine Überweisung in Höhe von 10,5 Millionen Euro. Die EU-Kommissare Oliver Varhelyi (Nachbarschaft und Erweiterung) und Janez Lenarcic (Humanitäre Hilfe und Krisenmanagement) teilten bei der Geberkonferenz für das Land am vergangenen Donnerstag mit, diese Summe werde zusätzlich zur laufenden finanziellen Unterstützung der Organisation gegeben. Mit dem Geld soll das IKRK den Zusammenbruch der »kritischen Infrastruktur für die Wasserversorgung« sicherstellen, hieß es. Die einseitigen wirtschaftlichen Strafmaßnahmen verhindern, dass Syrien in der Lage ist, die zivile Infrastruktur selbständig oder gemeinsam mit befreundeten Staaten zu rehabilitieren.

Das IKRK war vor Ort, als am 6. Februar dieses Jahres in Aleppo und Umgebung die Erde bebte. Die Stadt mit ihren hohen Häusern und dicht bebauten Straßen sei hart getroffen worden, erklärte der ...