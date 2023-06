Die Schwierigkeit, einfach zu leben

»Ein junger Mann sitzt am Fenster und starrt ins Leere. In seinen Händen befindet sich ein Buch, doch er weiß nichts damit anzufangen. Schlaff hängen die Arme am Körper herunter, während der Geist in Gedanken an längst vergangene Bilder versunken ist. Seine Mutter kommt ins Zimmer, und sie unterhalten sich über Spaziergänge, die nicht stattfanden, weil man zu hungrig war, und einen Onkel, der im Krieg reich wurde und ab und an etwas zu Essen schickte. Der junge Mann wird traurig, und halb zur Mutter, halb zu sich selbst, fragt er: ›Wozu war das eigentlich alles, Mutter?‹«

Krieg und Verzweiflung

Ungefähr 80 Jahre, nachdem sie zu Papier gebracht worden sind, lese ich diese Zeilen zum ersten Mal. Gleich darauf ein weiteres Mal. Ich sitze an einem schwarzen IKEA-Schreibtisch in meinem kleinen Studentenzimmer, die Sonne scheint zaghaft auf den Titel des dünnen Büchleins in meinen Händen: »Der Weg zurück«. Nachdenklich lege ich es beiseite, schaue aus dem Fenst...