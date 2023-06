Bürgerkrieg statt Brüderlichkeit

Am 24. Februar 1848 siegte die bürgerliche Revolution mit Hilfe des Proletariats in Paris und löste die Märzrevolutionen in Europa aus. Vom 22. bis zum 26. Juni erhoben sich die Pariser Arbeiter gegen die herrschende Bourgeoisie und die Übermacht der Truppen des Generals Cavaignac. Die Konterrevolution siegte und nahm blutige Rache. Der Gegensatz zwischen Arbeiterklasse und Bürgertum trat erstmals offen zutage. Am 29. Juni würdigte Karl Marx in der Kölner Neuen Rheinischen Zeitung die Aufständischen.

Die Pariser Arbeiter sind erdrückt worden von der Übermacht, sie sind ihr nicht erlegen. Sie sind geschlagen, aber ihre Gegner sind besiegt. Der augenblickliche Triumph der brutalen Gewalt ist erkauft mit der Vernichtung aller der Täuschungen und Einbildungen der Februarrevolution, mit der Auflösung der ganzen alt-republikanischen Partei, mit der Zerklüftung der französischen Nation in zwei Nationen, die Nation der Besitzer und die Nation der Arbeiter. Die tr...