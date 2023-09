1933, 21.–26. Juni: SA-Leute dringen in Berlin-Köpenick in die Wohnungen bekannter KPD- und SPD-Funktionäre sowie Gewerkschafter und anderer Antifaschisten ein und verschleppen innerhalb einer Woche rund 500 von ihnen in SA-Lokale und Gefängnisse, wo sie brutal misshandelt und gefoltert werden. Der als »Köpenicker Blutwoche« bekanntgewordenen Terroraktion fallen mindestens 24 Menschen zum Opfer. Einige der Täter werden nach dem Ende des Faschismus vor Gericht gestel...