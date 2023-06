Der Mississippi

Die Seele Amerikas

Auch wenn Mark Twain attestierte, der Mississippi werde »immer seinen eigenen Weg gehen; keine Ingenieurskunst kann ihn zu etwas anderem überreden«, so steigt man zwischen Memphis und New Orleans nie zweimal in den selben Fluss. Immer noch lebt das Volk der Choctaw dort, denn sie hatten sich mit der Landnahme durch die Europäer arrangiert. D 2023.

Arte, Sa, 18.30 Uhr

Special Olympics

Eröffnungsfeier

In Berlin beginnen sie, die 16. Special Olympics. 7.000 Athletinnen und Athleten aus 190 Ländern nehmen an den Sportwettkämpfen für Menschen mit geistigen oder mehrfachen Behinderungen teil. Mit Berlin ist das erste Mal eine deutsche Stadt Ausrichterin der Spiele.

RBB, Sa, 20.15 Uhr

