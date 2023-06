Gegründet 1947 Sa. / So., 17. / 18. Juni 2023, Nr. 139

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Don Silvios letzte Stunden Pierre Deason-Tomory Freitag, 9. Juni Italiens Expremier Berlusconi liegt im Sterben, umringt von seinen engsten Angehörigen. »Maria Elvira, bist du da?« – »Ja, Vater.« – »Pier Silvio, bist du da?« – »Ja, Vater.« – »Barbara, Eleonora, Luigi, seid ihr auch da?« – »Ja, Vater.« – »Und wer bist du, schönes Kind? Meine Enkelin?« – »Nein, ich bin deine Freundin.« – »Bevor ich von euch gehe, muss ich noch …« – »Ja, Vater?« – »Argl.« – »Ist er tot?« – »Weiß nicht.« – »Zwick ihn doch mal.« – »Aua!« – »Er lebt noch.« Samstag, 10. Juni Am Morgen schlägt Berlusconi plötzlich die Augen auf und sagt: »Hört zu, Kinder …« – »Ja, Vater?« – »Ich … ich … Urgs.« – »Ist er jetzt tot?« – »Aua!« – »Nein, immer noch nicht.« Sonntag, 11. Juni Inzwischen harrt die Familie seit 72 Stunden am Sterbebett des »­Bunga-Bunga-Duce« aus und wehklagt: »Der Schampus ist alle, wer geht neuen holen?« – »Luigi! Hör endlich auf, ständig Selfies mit deinem sterbenden Vater zu machen.« – »Wer von euch hat ihm den Rin...

Artikel-Länge: 3353 Zeichen

