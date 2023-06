Schrottschiffe am Strand

Seit Jahrzehnten protestieren zivilgesellschaftliche Initiativen weltweit gegen die menschenunwürdigen und ökologisch verheerenden Praktiken des Abwrackens ausgedienter Handelsschiffe an den Stränden (vor allem) von Pakistan, Indien und Bangladesch. 2009 hatte die UN-Schiffahrtsorganisation IMO sich nach langem Zaudern und Zanken auf das »Internationale Übereinkommen von Hongkong zum sicheren und umweltverträglichen Recycling von Schiffen«, kurz Hongkong-Konvention genannt, verständigt, das diesem Treiben ein Ende setzen sollte – jetzt erst könnte der Tag näher rücken, da dieses Übereinkommen endlich in Kraft tritt: Mit Bangladesch hat in dieser Woche nach Indien das zweite der wichtigsten Abwrackländer die Konvention ratifiziert.

Allerdings ist dieser Schritt nur eine Etappe auf dem komplizierten Weg der IMO-Beschlussfassung: Zwar wird über Konventionen wie diese satzungsgemäß mit Stimmenmehrheit entschieden, nur werden damit die Beschlüsse noch lange ni...