Strategische Partnerschaft beschlossen

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas hat am Freitag einen viertägigen Staatsbesuch in der Volksrepublik China beendet. Seine wichtigsten Gesprächspartner waren sein Amtskollege Xi Jinping am Mittwoch und Premierminister Li Qiang am Donnerstag. Abbas hatte China zuletzt im Juli 2017 besucht.

Nach dem Treffen mit Xi wurde eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der die Beziehungen zwischen beiden Staaten als »strategische Partnerschaft« definiert werden. Das beinhaltet gegenseitige Achtung und Unterstützung der jeweiligen Interessen, regelmäßigen Meinungsaustausch und kontinuierliche Zusammenarbeit. Die chinesische Seite sicherte zu, sich wie bisher für eine volle Mitgliedschaft Palästinas in den Vereinten Nationen und für die Bewahrung des historischen Status quo der religiösen Heiligtümer in Jerusalem einzusetzen. Durch Verhandlungen zwischen der palästinensischen Regierung und Israel soll die Bildung eines eigenen Staates Palästina »mit Jerus...