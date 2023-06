Brüssel distanziert sich

Es rumort weiter heftig zwischen Belgrad und Pristina: Am Mittwoch gab die serbische Polizei bekannt, drei kosovarische Polizisten »tief im Staatsterritorium Zentralserbiens« festgenommen zu haben, knapp zwei Kilometer von der administrativen Grenze der einseitig abgespaltenen Provinz entfernt. Serbiens Präsident Aleksandr Vucic beschwerte sich gegenüber dem Sender RTS: »Wir haben diese schwer bewaffneten Leute mitten in unserem Wald entdeckt. Was haben die dort zu suchen?« Auf Nachfrage bestätigte er, dass dies ein »terroristischer Akt« sei. Kosovos Premierminister Albin Kurti hingegen wirft Belgrad vor, die Polizisten innerhalb des von Pristina beanspruchten Territoriums entführt zu haben, um die Spannungen weiter anzuheizen. »Das Eindringen serbischer Truppen in das Gebiet des Kosovo ist eine Aggression und zielt auf Eskalation und Destabilisierung«, schrieb Kurti auf seiner Facebook-Seite und ließ die Grenzen für serbische Waren und Fahrzeuge schließe...