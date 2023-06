Wohnungsbau bricht ein

Die soziale Disruption in Deutschland beschleunigt sich. Neben anhaltender Geldentwertung, enorm gestiegenen Kosten für Energie, Lebensmittel und Gesundheit nimmt auch die Wohnungsnot allmählich dramatische Ausmaße an. Dies bestätigte eine aktuelle Prognose des Münchner Instituts für Wirtschaftsforschung (Ifo-Institut), die am Freitag vorgestellt wurde. Der ohnehin völlig unzureichende Wohnungsneubau in der Bundesrepublik – bei stark wachsenden Bevölkerungszahlen – werde in den kommenden Jahren sogar noch weiter zurückgehen, so die Münchner Wirtschaftsforscher.

Das Institut rechnet im Jahr 2025 nur noch etwa mit 200.000 neuen Wohnungen, davon 175.000 in neuen Wohngebäuden. Das wäre nur halb so viel, wie von der Bundesregierung jährlich als Ziel ausgegeben worden war – das bereits aktuell deutlich verfehlt wurde. Auch die Baugeneh...