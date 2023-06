Konzerngegner vor dem Kadi

Am Freitag begann vor dem Landgericht in Halle (Saale) der Prozess gegen eine Aktivistin, die im Juli 2021 mit 54 Gleichgesinnten die Zufahrt zum Logistikhub des Branchenriesen DHL am Leipziger Flughafen blockiert hatte. Die Versammlung war damals nach etwas mehr als einer Stunde von der Polizei beauflagt und somit zur Kenntnis genommen worden. Ohne Vorwarnung waren die Teilnehmenden dann jedoch in Gewahrsam genommen worden. DHL hatte behauptet, durch die Blockade mehr als 1,5 Millionen Euro Schaden erlitten zu haben und drängte auf das Feststellen der Identität der Beteiligten. Die »Schadenssumme« wurde später auf 500.000 Euro gesenkt und schließlich ein Vergleich angeboten.

Die Beschuldigten waren zunächst nach Leipzig gebracht und bis zu 36 Stunden lang festgehalten...