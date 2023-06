Trommeln für antirussischen Kreuzzug

Die Frontberichte über ukrainische Vorstöße gegen russische Truppen lösen bei ihnen stets revanchistische Hochgefühle aus. »Es leben die kämpfenden Antifaschist*innen in der Ukraine. Es lebe die Freiheit!« – dieser Jubelruf stammt nicht etwa von der Friedrich-Naumann-Stiftung, sondern von der »Königlich Bayerischen Antifa«, die allein auf Facebook fast 30.000 Follower hat und von liberalen Medien angepriesen wird. Kein Wunder: Diese Antifa ergeht sich regelmäßig in Hassergüssen gegen das »Moskauer Mordregime«, klagt die Bundesregierung der »unterlassenen Hilfeleistung« an – Wolodimir Selenskij »braucht mehr Kampfpanzer, mehr Langstreckenartillerie und mehr Kampfflugzeuge« – und feiert den Anarchisten Dmitri Petrow, der dem ukrainischen Faschobataillon »Bratstwo« angehörte und getötet wurde.

Auch »Anarchist Black Cross Dresden« glorifiziert Petrow und andere Bandera-Linke, vergleicht Russland mit dem »Islamischen Staat« – schließlich würden Moskaus »Söldne...