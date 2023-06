Bewegung in Sachen Ehe für alle

In gleich drei Ländern Asiens, einem Kontinent mit mehrheitlich in dieser Hinsicht bisher sehr konservativen Regierungen, ist das Ringen um die »Ehe für alle« derzeit eines der großen Themen. Dabei sind die Ansätze und Rahmenbedingen in Thailand, Nepal und Indien unterschiedlich. Während sich im Königreich die designierte neue Regierung ihrerseits klar zur Aufgabe bekannt hat, diesbezüglich aktiv zu werden, ist es in den beiden südasiatischen Ländern die Spitze der Justiz, die mit Entscheidungen entsprechenden Druck auf die Politik für eine Reform ausüben könnte – oder dies sogar schon tut.

Was die gesamtgesellschaftliche Atmosphäre betrifft, so kann Thailand sicher als das mit Abstand liberalste Land des Kontinents gelten, was die Akzeptanz von queeren Menschen und nichtheteronormativen Partnerschaften betrifft. Direkte Anfeindungen oder gar tätliche Übergriffe sind selten, und nicht nur in Bangkok ist es möglich, ohne Angst unterwegs zu sein. Dennoch is...