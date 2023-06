The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit

Von drei Frauen erzählt Michael Cunninghams Roman »The Hours« (1998), beginnend mit der seelisch zerrütteten Autorin Virginia Woolf, die sich 1941 im Fluss Ouse ertränkte. Laura Brown (Julianne Moore) liest – ebenfalls lebensverdrossen – in ihrer Suche nach Halt Woolfs Roman »Mrs. Dalloway« und 50 Jahre später sorgt sich die in einer lesbischen Beziehung lebende Clarissa Vaughan (Meryl Streep) um ihre alte Liebe, den an AIDS erkrankten Sohn Lauras (Ed Harris). Das größte Manko kann man dem Film an der Nase ansehen: Um sie als britische Ausnahmeliteratin zu authentifizieren, wurde an Nicole Kidman ein Zinken installiert, der sie näher an das Äußere von Virginia Woolf heranbringen sollte. USA 2002.

Arte, 14.15 Uhr

