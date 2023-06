Dem Mehrwert auf der Spur

In dieses Jahr fällt der 400. Geburtstag William Pettys, der 300. Geburtstag Adam Smith’, der 250. Geburtstag Simonde de Sismondis und der 200. Todestag David Ricardos. In einer vierteiligen Serie erinnert Klaus Müller an die großen Ökonomen, auf die Karl Marx rekurrierte. (jW)

Jede Zeit bringt die Menschen hervor, die sie braucht. Im England des 18. Jahrhunderts hatten die Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft und die politische Ökonomie ein Stadium erreicht, in dem es notwendig wurde, das vereinzelte ökonomische Wissen zu ordnen, zu verallgemeinern und zu einem System zusammenzufassen. Adam Smith war der Mensch und Wissenschaftler, der dieser Aufgabe gewachsen war. Viele Denker haben in der Geschichte der ökonomischen Theo...