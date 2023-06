Vielleicht Haydn. Eine Kürzestgeschichte

Die Bahn der Linie U 3 ratterte unaufhaltsam in Richtung Krumme Lanke. Es gab keine Ausweichmöglichkeit. Ich streckte die Nase in die Luft und fixierte die von mir entdeckte Lisa, die immer noch ahnungslos schien. Ein undeutlicher Geruch nach Putzmitteln ging von ihr aus. Ich überlegte, ob ich sie überhaupt ansprechen sollte, aber als ich mich zum fünften Mal versicherte, dass ich recht gesehen hatte, dass sie es war und keine andere, atmete ich ein paarmal tief ein und aus, stand auf und näherte mich ihr von der Seite: »Na, mit so einem schlauen Buch unterwegs? Wohin soll e...