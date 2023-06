Falsch abgebogen

Ende der 60er macht die Erlanger Rockband Bentox die Army-Clubs der Region nass, offenbar so souverän, dass sie 1969 ein halbes Jahr die in Vietnam kämpfenden US-Truppen bespaßen dürfen. Linken Dogmatismus kann man ihnen kaum nachsagen. Die Ostasientour endete dann auch ansprechend desaströs: Sie werden um ihre Gage geprellt und müssen angeblich sogar ihre Instrumente veräußern, um in die BRD zurückzukommen.

Jetzt geht es zunächst mal darum, Geld zu verdienen. Sie lernen den Produzenten Jochen Petersen kennen, der Kontakte zum Ramschlabel Europa knüpft. »Man bot uns für eine LP mit ein paar Coverhits und etlichen eigenen Stücken unter dem Pseudonym Corporal Gander’s Fire Dog Brigade ca. 10.000 bis 12.000 D-Mark an als Gage«, erinnert sich Gitarrist Thomas Leidenberger auf der Onlineplattform Krautrock-Musikzirkus. »Wir sagten sofort zu, der geplante Studiotermin der Plattenfirma war jedoch schon ein Wochenende später. Also habe ich auf die schnelle sieben...