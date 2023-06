Wiener Schulen bestreikt

Sie fordern die Aufnahme von offiziellen Gesprächen mit dem Bildungsministerium. Doch zwei Wochen nach einer ersten Demonstration in Wien verweigert der parteilose Hausherr Martin Polaschek weiterhin Verhandlungen. Nun haben Österreichs Freizeitpädagogen eine Aktionswoche organisiert: Am Donnerstag gingen sie an den Wiener Grundschulen in den Ausstand. Der Protest wurde dabei auch in andere Bundesländer ausgeweitet. In Kärnten soll am Montag erneut gestreikt werden.

Um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen und Unterschriften zu sammeln, trafen sich bereits am Mittwoch rund 50 Freizeitpädagogen im östlichen Wiener Arbeiterbezirk Simmering. »Sie wollen uns ein Gesetz überstülpen, dass nie mit uns kommuniziert wurde«, sagte Patricia Mayer im jW-Gespräch. Sie arbeitet in Simmering seit 14 Jahren als Freizeitpädagogin, mit ihren K...