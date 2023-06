Protestieren und Bummeln verboten

Zu langsames Gehen gegen die Klimakatastrophe, bei Arbeitskämpfen oder auf Antikriegsdemonstrationen wird im Vereinigten Königreich eine Straftat werden. Denn die britische Regierung hat bei der Einschränkung des Demonstrationsrechts nachgelegt. Per Verordnung wurde am Dienstag abend eine Verschärfung des »Public Order Acts 1986« durchgesetzt. Als illegaler Protest gilt nun alles, was in »mehr als geringfügiger Weise« Störungen verursacht, heißt es im Gesetz. Kritiker sprechen von einem »verfassungsrechtlichen Skandal«. Sie äußerten Sorge darüber, die Regierung könne auch in Zukunft per Dekret regieren, sollte das Oberhaus ihre Gesetzesvorhaben nicht durchwinken. Auch kann die Polizei von nun an Teilnehmer von Demonstrationen anzeigen oder sogar verhaften, falls diese »zu langsam gehen« und dadurch den Verkehr behindern. Was als »Verkehrsbehinderung« angesehen wird, kann von den Beamten im Anlassfall definiert werden. Polizeiwillkür und der Unterminierung...