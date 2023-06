Chaos in der Knesset

Im monatelangen Streit um die »Justizreform« hat die israelische Regierungskoalition aus Rechten und Ultrarechten am Mittwoch eine unerwartete Abstimmungsniederlage erlitten. Gleichzeitig haben die beiden größten Oppositionsparteien die seit Ende März geführten Verhandlungen mit der Regierungspartei Likud über eine Kompromisslösung für vorläufig »eingefroren«, also unterbrochen, erklärt.

Bei den chaotischen und teilweise grotesken Vorgängen am Mittwoch ging es um die Besetzung des Ausschusses, der über die Ernennung aller Richter, einschließlich jener am Obersten Gerichtshof, zu entscheiden hat. Üblicherweise besteht dieses Gremium aus drei Angehörigen des Obersten Gerichtshofs, zwei Mitgliedern der Anwaltsvereinigung, zwei Ministern der amtierenden Regierung und zwei Abgeordneten der Knesset. Traditionell gehört von diesen einer der Regierungsmehrheit und einer der Opposition an.

Aktuell gab es in der von Premierminister Benjamin Netanjahu geführten Koal...