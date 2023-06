So groß kann die Not nicht sein

Der Hammer kam gleich an der Kasse. »Ich will zum Vorschwimmen.« – »Fünf Euro fünfzig.« – »Aber ich will mich doch hier bewerben.« – »Ich habe die Anweisung, fünf fünfzig.« Weil ich dem Aufruf der Berliner Bäderbetriebe nun mal gefolgt war, für sie »den Sommer zu retten«, kramte ich das Portemonnaie raus. Die Bäderbetriebe suchen Rettungsschwimmer. Im Freibad am Humboldthain konnte man sich am Mittwoch auf die Eignung prüfen lassen.

Beim Bezahlen am Schalter verschwand vorübergehend ein Zehn-Cent-Stück. »Das war dazwischen«, jubelte die Kassiererin, als sie es unter einem Deckchen in der Schiebemulde fand. Glück gehabt. Die Mitbewerberin nach mir nahm es gefasster auf, dass niemand um den Eintritt herumkam. »Dann nehme ich die hier«, rief sie und winkte mit einer erhobenen Zehnerkarte.

Deutschlandweit fehlen mehr als 3.000 Schwimmeister, schätzt der zuständige Bundesverband. Einige Bäder bleiben deshalb schon zu, das Einstiegsgehalt Vollzeit liegt aber no...