Verleugnete Opfer der Nazizeit

Bei Frank Nonnenmacher aus Frankfurt am Main war es der Onkel, bei Ines Eichmüller aus Nürnberg der Opa – Mitglieder der Familie, die unter den Nazis als sogenannte »Asoziale« oder »Gewohnheitsverbrecher« in die Konzentrationslager verschleppt wurden. In vielen betroffenen Familien ein Tabuthema, ebenso wie weitgehend in der bundesdeutschen Gesellschaft. Vor vier Jahren hatte der Bundestag beschlossen, diese Menschen endlich als Opfergruppe anzuerkennen. Daraufhin hat sich vor eineinhalb Jahren in Nürnberg ein Verband der Angehörigen gegründet. Mitinitiator Nonnenmacher damals: »Wir wollen in der Erinnerungskultur präsent sein.«

Dieses Erinnern hat seine eigene Chronologie. Stand die Vernichtung der europäischen Juden am Anfang der Aufarbeitung, erkämpften sich nach und nach andere Opfergruppen die Wahrnehmung der Öffentlichkeit: Kommunisten, Christen, Sinti und Roma, Homosexuelle. Nahezu vollständig ausgeblendet aus Erinnerung, Forschung und Wiedergutma...