Zum Inhalt dieser Ausgabe | So stolz Philipp Amthor fordert mehr Nationalgefühl. Über den Patriotismus und seine Brauchbarkeit in Friedens- wie Kriegszeiten Norbert Wohlfahrt und Johannes Schillo Kriegszeiten sind Zeiten innerer und äußerer Mobilmachung. Zwar befindet sich Deutschland nicht unmittelbar im Krieg – mittelbar aber zieht es aus dem Ukraine-Krieg Konsequenzen, die eine grundlegende Reform der Nation, ihrer militärischen Durchsetzungskraft und ihrer geistigen und moralischen Verfassung auf die Agenda setzen (Stichwort: »Zeitenwende«). Der deutsche Vollblut- und Vorzeigepolitiker Philipp Amthor (CDU) hat dementsprechend die Zeichen der Zeit erkannt und im Namen der CDU/CSU-Fraktion Ende Mai einen Antrag in den Bundestag eingebracht, um einen erneuerten Patriotismus zu fordern und zu fördern. »Wir treten für einen Patriotismus ein, der nicht durch Beiwörter in Watte gepackt werden muss. Aufgeklärter oder weltoffener Patriotismus – das sind alles wohlige Wortschöpfungen, aber nicht Patriotismus ist problematisch, sondern Nationalismus. Davon grenzen wir uns klar ab«, so Amthor – und die Aufgabe präzisierend: »Unsere Nationalsymbole, zu der...

