Heißer Scheiß der Stunde: Pilzkunde

Gefährlich zu essen, lästig, wenn am Nagel oder in der Scheide: Pilze haben kein gutes Image. Das Verhältnis Mensch–Myzel ist eine Geschichte von Irrtümern und Missverständnissen. Pilze sind das Dritte Reich, Entschuldigung, sind neben Pflanzen und Tieren der dritte Bereich irdischen Lebens (genannt: Reich), 70 Prozent des Kohlenstoffs im Boden bestehen aus lebenden und toten Pilzen. »Das Reich der Großpilze ist mit mehr als 15.000 Arten allein in Deutschland so formen- und artenreich, dass ein Menschenleben sicher nicht ausreicht, um alle zu entdecken«, sagt die Deutsche Gesellschaft für Mykologie und wirbt für die Ausbildung ...