Draußen mit den Leuten

In ihrem Video zu dem Song »Kaassoufflé« fährt das Aachener Deutschrap-Duo $ONO$ CLIQ in Trainingsjacken mit einem Honda-Roller durchs deutsch-holländische Grenzgebiet. Jonko2x trägt eine Uschanka über den Ohren, Radrick Gee eine Sonnenbrille mit abgerundeten Ecken. Wehmütig singen sie davon, dass sie schon lange nicht mehr nach Holland über die Grenze gefahren sind, um sich frittiertes Teiggebäck mit geschmolzener Käsefüllung zu kaufen: »Oh, es tut so weh / Ich hatte schon lange kein Kaassoufflé.« Das Besondere: Der Song wird nicht auf einen klassischen HipHop-Beat, sondern auf einen Hardcore-Beat gerappt. Das war 2021.

Im Mai erschien ihr Debütalbum »Kumpelmusik Vol. 1«. Auch hier gehen die Beats stampfend nach vorne. Im Refrain sind, wie im Happy Hardcore, die Stimmen weit nach oben gepitcht. In der Hymne »Faul sein« singen sie wie auf Helium davon, wie »wunderschön« das »Faulsein« ist, wie »schön und wei...