Weg mit dem Schmutz

Das effektivste und zugleich sozialverträglichste Mittel gegen Infektionen, das haben auch die Coronakrise und die Strategien zu ihrer Bewältigung gezeigt, ist Saubermachen, Putzen, Desinfizieren, Waschen. Konsequenzen hatte die Einsicht in die Systemrelevanz von Gebäudereinigern trotzdem nicht. Zum internationalen Tag der Gebäudereiniger, der seit 1990 am 15. Juni begangen wird, hat die Gewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) eine »Respektoffensive« für 700.000 Reinigungskräfte gestartet. »Wer immer noch meint, Deutschland reinige sich über Nacht von alleine, der hat zwei Sachen nicht begriffen: Die Gebäudereinigung ist ein profundes Handwerk mit viel Know-how«, und es ist »mit knapp 23 Milliarden Euro Jahresumsatz ein gewaltiger Wirtschaftszweig und das beschäftigungsstärkste Handwerk in Deutschland«, erklärte Ulrike Laux vom Bundesvorstand der IG BAU am Mittwoch.

Da Anerkennung im Lohnarbeitsverhältnis nicht zuletzt über mehr Geld vermittelt wird, f...