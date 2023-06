»Die Wunde ist tief und offen«

Peru befindet sich seit der Absetzung von Präsident Pedro Castillo und der Einsetzung von Dina Boluarte in einer tiefen politischen Krise. Wie ist die Lage im Land heute?

Die Krise hat nicht erst mit der Absetzung von Pedro Castillo am 7. Dezember begonnen. Auch nicht, wie die Rechte behauptet, am 28. Juli 2021, als Castillo das Präsidentenamt übernahm. Die Krise ist eine tiefe und dauerhafte politische, soziale, wirtschaftliche und klimatische Krise. Sie ist das Ergebnis von 500 Jahren Kolonialismus, von Rassismus und Diskriminierung und von 30 Jahren räuberischem Neoliberalismus. Das ist es, was die Menschen auf die Straßen getrieben hat. Der 7. Dezember hat das Fass nur zum Überlaufen gebracht. Daher kann die Lösung der Krise auch nicht einfach und schnell sein. Sie muss den Rücktritt von Dina Boluarte und des gesamten Kongresses beinhalten. Vorgezogene Neuwahlen müssen anberaumt werden, wie es 80 Prozent des peruanischen Volkes fordern. Und eine verfa...