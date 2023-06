Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Malcolm mittendrin Motivator Hal Die Welt geht vor die Hunde: Reese freundet sich mit einem Rudel Streuner an und steigt im Pack auf. Vater Hal dagegen wird von einem obligatorischen Motivationsseminar so angespornt, dass er wiederum zum Antreiber mutiert. Aber die angebliche Leistungsgesellschaft trügt: Denn die von ihm angespornten Kollegen machen wiederum Hals Arbeitsplatz vakant. USA 2005. Comedy Central, 17.55 Uhr Re: Ostseefischer am Limit Polens Heringsflotte und der nahe Krieg Schrumpfende Gründe: Der Heringsfang in der Ostsee rentiert sich schon seit langem nicht mehr. Zum Fischschwund gesellen sich seit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine die explodierenden Preise. D 2023. Arte, 19.40 Uhr Salz – die gesunde Prise Salz gibt es im Regal mi...

