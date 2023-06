Das vollendet Unvollendete

Die Berliner Galerie Brusberg widmet eine Ausstellungsreihe dem Thema »Künstlerfamilien«. Das ist eine fruchtbare Idee. Im engeren Bereich der Familie kann man nach gemeinsamen Wurzeln und gegenseitigen Anregungen in der künstlerischen Arbeit suchen. In der Literatur fallen einem Christa und Gerhard Wolf ein, beim Theater Helene Weigel und Bertolt Brecht, in der Musik Robert und Clara Schumann. Die Maler und Grafiker Hans und Lea Grundig, die Grafikerin Inge Jastram und ihr Mann, der Bildhauer Jo Jastram, sind dafür ebenso Beispiele wie die Malerin Gudrun Wetzel und der Bildhauer Martin Wetzel oder Annette und Gerd Wandrer, die als Keramikgestalterin und Maler jeweils eigene Ideen entwickeln. Die Reihe ließe sich mühelos fortsetzen. Dass sich die Galerie Brusberg gerade für Gitta und Gerhard Kettner entschieden hat, ist ein Glücksfall. Hatte man doch lange Zeit keine gemeinsame Ausstellung der beiden hervorragenden Zeichner gesehen. Ihre Kinder Marlies Gi...