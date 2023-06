»Kräfte bündeln, Kämpfe verbinden«

Schluss mit Endlosbefristungen für Nachwuchsforscher und prekären Studentenjobs. Im Rahmen einer bundesweiten Aktionswoche setzen sich Gewerkschaften, Hochschul- und Studierendenverbände für bessere Arbeits- und Lohnbedingungen in der Wissenschaft ein. Bis kommenden Freitag finden dazu an über 30 Standorten Informations- und Vernetzungstreffen, Diskussionsveranstaltungen und Demonstrationen statt. Zu den acht beteiligten Organisationen zählen die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Verdi, der Bund demokratischer Wissenschaftler*innen (BdWi), das »Netzwerk für Gute Arbeit in der Wissenschaft« (NGAWiss) und das Netzwerk studentischer Tarifvertragsinitiativen (TVStud).

Eine zentrale Forderung der Initiatoren ist eine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG), die diesen Namen verdient. Auf Grundlage des Regelwerks konnte sich seit 2007 ein beispielloses System prekärer Beschäftigungsformen etablieren, mit dem Kurzzeitverträge und K...