»Das Mantra des Krieges ist aufgelockert«

Ihr Appell »Frieden schaffen« von Ende März wurde mittlerweile von etwa 1.600 Menschen unterzeichnet, von denen viele in der Gewerkschaftsbewegung oder in der SPD einmal wichtige Positionen hatten. Die Gewerkschaftsführer der Gegenwart aber fehlen.

Die Gewerkschaften sind in der Frage von Krieg und Frieden uneinig. Das ist das Problem. Es gibt auch eine offenkundige Scheu, diese Differenzen öffentlich auszutragen. Das bremst die Gewerkschaftsbewegung. Es lässt sich bei den Gewerkschaften wie in der Sozialdemokratie eine Art Spaltung nach Generationen beobachten.

Wie meinen Sie das?

Den Älteren, also den über 50jährigen, bereitet der Krieg in der Ukraine und seine stetige Eskalation erheblich mehr Bauchschmerzen als den Jüngeren. Bei der Friedensbewegung der 80er Jahre in Deutschland war das anders.

Damals standen Sie und Ihr Vater, der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt, lange auf verschiedenen Seiten. Bei der Kundgebung der Friedensbewegung 1983 in Bon...