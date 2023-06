Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Stromboli, zwischen Feuer und Meer Auf der kleinen Insel Stromboli nördlich von Sizilien leben die 300 Bewohnerinnen und Bewohner dauerhaft im Schatten des Vulkans. Viele verlassen das Eiland der stets drohenden Gefahr eines Ausbruchs und der schlechten ökonomischen Lage wegen – andere, wie ein Fischersohn, kehren zurück. Frankreich/BRD 2021. Arte, 16.20 Uhr Die Nordreportage Der Silberschatz in der Kieler Förde – Auf den Spuren des Luxusdampfers »Monte Olivia« Studieren lohnt sich, zumindest wenn man wie die Tauchvereinigung der Kieler Universität aus Versehen Silberbesteck aus dem Wasser zieht, statt wie geplant verlorene Fischernetze zu bergen. Die Prägung verrät, dass es sich um Inventar des 1945 nach einem Bombentreffer gesunkenen Luxusdampfers »Monte Olivia« handeln muss. Im Bauch des Schiffs befinde...

