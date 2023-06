Milliarden für die Fernwärme

Anstatt beim Einbau neuer Heizungsanlagen vor allem auf Wärmepumpen zu setzen, soll verstärkt das Fernwärmenetz ausgebaut werden. Durch den verstärkten Anschluss von Wohnhäusern an Fern- und Nahwärmenetze sollen Hausbesitzer vom Wärmepumpeneinbau freigestellt werden, wenn eine neue Heizung erforderlich wird. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, über die die Augsburger Allgemeine im Vorfeld des »Fernwärmegipfels« von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) am Montag berichtete. Bisher hängt ungefähr jede siebte bundesdeutsche Wohnung an einem Wärmenetz. Umwelt- und klimafreundlich ist diese Art der Heizung kaum – werden doch die wärmeerzeugenden Kraft- oder Heizwerke derzeit zu etwa 70 Prozent mit fossilen Energieträgern wie Kohle, Gas und Öl betrieben.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) wertete den Schritt hin zum forcierten Ausbau der Wärmenetze zwar als sinnvoll, mahnte zugleich aber...