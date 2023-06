Post will blaumachen

Die Post will sich rar machen, und bei der Bundesnetzagentur findet man das gut so. Deren Präsident Klaus Müller begrüßt Bestrebungen des Bonner Unternehmens, künftig nicht länger an Montagen Briefe und Postkarten auszuliefern. In anderen Ländern seien Zustellzeiten von zwei, drei oder vier Tagen normal, äußerte er sich zu Wochenanfang gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. »Ich bin offen, dass so etwas auch hier möglich wird«, die Entscheidung darüber liege aber beim Bundestag. Zurückhaltender zeigte sich Müller angesichts der Forderung des Logistikkonzerns nach einer vorzeitigen Portoerhöhung zum Jahresanfang 2024. Zwar gebe es legitime betriebswirtschaftliche Interessen, allerdings müsse man auch die Kunden im Blick haben.

Das geschah zuletzt immer seltener. Eigentlich erfolgt eine Anpassung des Briefportos alle drei Jahre. Zwischen 2013 und ...