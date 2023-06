Zum Inhalt dieser Ausgabe | Der Wecker klingelt nicht Musik fürs Festival: Das aktuelle Album der Punkband Donots Fabian Lehmann Muss man sich schlecht fühlen, wenn man Mut aus poppigem Punkrock schöpft? Wenn Ahhh- und Ohhh-Backgroundchöre ein Stück heile Welt vermitteln, deren Untergang die »Tagesschau« an jedem neuen Tag beschwört? Nicht in diesen Zeiten. Sie sind zu düster, als dass wir uns leisten könnten, das Gutelauneangebot der Donots auszuschlagen. Richtungsweisend trotzig nennt die Band ihr aktuelles Album »Heut ist ein guter Tag«, mit dem sie aktuell auf ziemlich vielen Festivals auftritt. Weil sich aber auch die Ibbenbürener Alt-Skatepunks nicht in einer weltfremden Ecke verkriechen wollen, tun sie erst gar nicht so, als gäbe es keinen Grund für Krisenlaune – und lassen ihr Album mit unschuldigem Kindergesang beginnen: »Das, das ist der Weltuntergang, daaas ist der Weltuntergang.« Damit sich dennoch keine negative Grundhaltung breit machen kann, geht es im ersten Song gleich schön konstruktiv voran, werden Parolen wie »Auf sie mit Gebrüll« und »Jede Mauer hat ne Tür, wen...

Artikel-Länge: 3263 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen