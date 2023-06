Unregulierte Monopole

Das Ziel mag einleuchten: Das Bundeskabinett will mittels kommunaler Wärmeplanung Ausbau und Dekarbonisierung von Wärmenetzen forcieren. Bloß, für Verbraucher und Mieter bleiben wichtige Punkte offen, finden der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) und der Deutsche Mieterbund (DMB). Beide Interessenvertretungen legten folglich am Freitag ein Forderungspapier samt Stellungnahme vor, passend zum »Fernwärmegipfel« am heutigen Montag. Gastgeber sind das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) von Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und das Bundesbauministerium (BMWSB) von Klara Geywitz (SPD).

Zum Hintergrund: Wärmenetze machen derzeit rund 14 Prozent an der Wärmeversorgung in Deutschland aus, rund sechs Millionen der 43 Millionen Haushalte. In Mieterhaushalten liegt der Anteil bei 18 Prozent, in Städten wie Berlin sogar bei 40 Prozent. Die meisten Netze werden fossil betrieben, vorrangig mit Erdgas (47 Prozent) und mit Kohle (19 Prozent). Eine Umstellung le...