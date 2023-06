Sondermission Teresch 43–63

Eine sanfte Vibration seines rechten Augenlids zeigte Kripp den Eingang einer Nachricht an. Dringend! Verschlüsselt. Er nahm geschmeidig einige Schaltungen auf dem Holoschirm direkt neben sich vor, was für einen Unbeteiligten so aussehen musste wie wirres Wischen in der Luft – oder wie ein zögerliches Winken. Der Decodierer bestätigte grün, und er schob die Datei auf den Hauptschirm.

– Genossin Kapitän, eine dringende Nachricht von der Basis auf Teresch 43– 63!

– Auf den Schirm, Genosse.

– Schon geschehen, Genossin Valentina.

Ihr Name war Valentina T. Ihre wachsamen grauen Augen ruhten nun konzentriert auf dem Hauptschirm. Sie strich kurz über ihr Haar, das grau und streng nach hinten gekämmt war, hielt aber inne und stand mit einer schnellen Bewegung plötzlich aufrecht neben ihrem Platz. Die Mannschaft auf der Brücke hielt zeitgleich den Atem an, denn auch wenn sie schon seit Jahren mit Valentina T durch den Raum flogen, so etwas hatten sie nie erlebt. D...