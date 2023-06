Gegründet 1947 Sa. / So., 10. / 11. Juni 2023, Nr. 133

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Fragile Schönheit Mittelmeer Das Wunder von Port-Cros Erst vor 60 Jahren wurde die mit sieben Quadratkilometern kleinste der Hyèrischen Inseln verstaatlicht, indem sie aus privater Hand einer Industriellenfamilie an Frankreich übergeben wurde, mit der Bedingung, Port-Cros vor der Côte d’Azur unter Naturschutz zu stellen. Der erste Nationalpark Europas kam zustande. Drei Dokufolgen über Perlen des Mittelmeeres hintereinander. Frankreich 2023. Arte, Sa., 15.25 Uhr Captain Fantastic Leslie und Ben (Viggo Mortensen) erziehen ihre Kinder am Staat vorbei. Die Thoureauxsche Gemeinde holt der Staat jedoch ein, als Leslie sich umbringt. Über Eskapismus als vergeudete Liebesmüh. USA 2016. 3sat, Sa., 23.10 Uhr Zwischen Anden und Pazifik Unterwegs im Norden Chiles Die Weite...

Artikel-Länge: 2407 Zeichen

