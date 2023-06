Aus dem Leben in der Sojus

Ein Kranich fliegt in eisiger Höhe. In der Nähe des Sees Issyk-Kul, wo sein Schwarm gewöhnlich Rast einlegt, steigt ein Höllenlärm in die Luft. Der Vogel hört klirrende Waffen, Schmerzensschreie. Ein Volk vernichtet das andere. Im Antlitz menschlicher Zerstörung warnt der Zugvogel: »Behüt euch der Himmel vor Leid, das kein Mensch mehr erträgt, vor Feuersbrünsten, die keiner mehr löscht, vor blutigen Kriegen, die keiner aufhält, vor Taten, die keiner mehr gutmacht. Behüt euch der Himmel vor Leid, das kein Mensch mehr erträgt.«¹ Die Warnung des tierischen Beobachters aus der Kurzgeschichte »Die Klage des Zugvogels«² ist grauenvoll aktuell.

Die Hand, der diese Zeilen entsprangen, gehörte Tschingis Torekulowitsch Aitmatow. Vor 15 Jahren starb er in einem Krankenhaus in Nürnberg. Er wurde 79 Jahre alt. Aitmatow war Kirgise, schrieb auf Russisch und Kirgisisch und ist einer der bedeutendsten Schriftsteller der Sowjetunion gewesen. Er kam 1928 im Dorf Scheker zu...