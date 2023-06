Es wird kalt

Samstag, 3. Juni

Die Zerstörung Leipzigs wegen der Verurteilung von Lina E. und Genossen ist ausgeblieben. Die schwarzen Horden waren den Sicherheitsorganen numerisch und waffentechnisch weit unterlegen, so dass sie lieber stundenlang im Polizeikessel herumstanden und aufs Brandschatzen verzichteten.

Sonntag, 4. Juni

Während die Polizei in Leipzig bis in die Morgenstunden Antifas einkesselte, ist in einem Flüchtlingsheim in Thüringen ein Feuer ausgebrochen. Ein Kind wird vermisst, ein totes wurde gefunden. Die Kripo ermittelt mit Hochdruck(reiniger) und wird nichts unversucht lassen, den Ausländer zu finden, der den Brand gelegt hat.

Montag, 5. Juni

Die NSAFD kommt jetzt bei Umfragen bundesweit auf 19 Prozent. CDU-Vorsitzender Merz hat angesichts dieser Zahlen eine Koalition mit ihr kategorisch ausgeschlossen. Unter seiner Führung werde die CDU nicht mit dieser Rechtspartei zusammenarbeiten – es gibt ja noch die FDP.

Die Staatsanwaltschaft hat heute Ankla...