Schneller in die Klimakrise

Die Menschheit rast mit Vollgas in die Klimakatastrophe. Das belegen nicht nur aktuelle Bilder von Waldbränden in Kanada oder Brandenburg sowie die Nachrichten von Temperaturen über 50 Grad Celsius in Asien. Auch eine im Fachblatt Earth System Science Data am Donnerstag veröffentlichte Studie schlägt Alarm: Mittlerweile nehme die Erderwärmung mit einer Rekordgeschwindigkeit von über 0,2 Grad pro Jahrzehnt zu, so die Warnung der Wissenschaftler.

Konkret zeigen die neuen Daten zur Klimakrise, dass im Jahrzehnt von 2013 bis 2022 bereits ein Plus von 1,14 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau erreicht wurde. Für den Zeitraum von 2010 bis 2019 lag der Wert demnach noch bei 1,07 Grad. Für das Jahr 2022 geht das 50köpfige internationale Forscherteam von einem Plus von 1,26 Grad aus.

»Die Klimakrise ist bereits in vollem Gange«, sagte Celia Zoe Wicher, zuständig für internationale Klimapolitik beim BUND, am Freitag gegenüber jW. Das vom Pariser Abkommen g...