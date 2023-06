Am Rande des Bürgerkrieges

Knapp eine Woche nach dem Massaker an sieben Zivilisten im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas, bei dem auch ein dreijähriges Kind getötet wurde, hat sich Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador erstmals zu den Vorfällen geäußert. »Was die Getöteten in Chenalhó betrifft, so habe ich zuerst diesen Bericht gesehen, dann sprach der Gouverneur des Bundesstaates von einem Verstorbenen, aber wir haben jetzt nicht die Zahl der Todesopfer. Sie sagten uns, es seien sieben, aber wir werden um Informationen bitten«, zitierte El País den Präsidenten. Die spanische Tageszeitung schreibt in einem Artikel von Donnerstag von »offensichtlicher Unwissenheit des Präsidenten über das Ereignis«, dennoch habe er versichert, dass die Behörden die Verantwortung übernähmen: »Wir sind bereits dabei, wir sind da, es gibt die Nationalgarde und die Regierung des Bundesstaates Chiapas.«

In dem kleinen Ort Polhó im Landkreis Chenalhó im Hochland von Chiapas waren am 2. Juni sieb...