Wahlsieger drücken aufs Tempo

In Thailand ist auch knapp vier Wochen nach dem überragenden Sieg des demokratisch-liberalen Oppositionslagers bei der Parlamentswahl am 14. Mai einiges in der Schwebe. Allerdings kommt nunmehr Bewegung in den anstehenden Machtwechsel, der neun Jahre nach dem Putsch von 2014 den derzeit noch geschäftsführend die Regierung leitenden Premier Prayuth Chan-ocha und andere Exputschisten aus der ersten Reihe der Politik befördern sollte. Eigentlich hat die Wahlkommission eine 60-Tage-Frist, um das amtliche Endergebnis zu verkünden, wenn bei mindestens 95 Prozent der Abgeordneten Klarheit herrscht. Das wäre bis 13. Juli. Jetzt heißt es, dieser Schritt könnte zwei bis drei Wochen vorgezogen werden. Damit wäre auch die Abstimmung über den neuen Premier früher möglich.

Der designierte künftige Regierungschef Pita Limjaroenrat, dessen vor allem von den Hoffnungen vieler junger Thailänder getragene Fortschritts­partei (MVP) bei der Wahl überraschend noch an der ebenf...