De jure gegen »Union Busting«

Trauriger Alltag: Attacken gegen Beschäftigte, die sich im Betrieb für ihre Rechte und Interessen einsetzen. Am Mittwoch beantragte die Bürgerschaftsfraktion von Die Linke beim Hamburger Senat die Einrichtung einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft »zur Bekämpfung von Straftaten gegen die betriebliche Mitbestimmung« – um Betriebsräte (BR) und BR-Wahlen wirksamer zu schützen. Mit dem Antrag – der sich auf ein Pendant von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus aus dem Jahr 2022 bezieht – fordert die Linksfraktion zudem, dass bei der Ampel für eine laut Koalitionsvertrag beabsichtigte Einstufung des Paragraphen 119 Betriebsverfassungsgesetz als »Offizialdelikt« Druck gemacht wird.

Klagen bei »Straftaten gegen Betriebsverfassungsorgane« sind selten effektiv. Von Einschüchterung Betroffene im Betrieb müssen nach derzeitiger Rechtslage von sich aus Strafanzeige gegen das Unternehmen stellen. »Eine Artikel-Länge: 3998 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen