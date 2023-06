Gegründet 1947 Sa. / So., 10. / 11. Juni 2023, Nr. 133

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Revisionsversuche zwecklos Gericht bestätigt Urteile gegen Kommunisten aus der Türkei Kristian Stemmler Sie sammelten Geld für Ihre Partei, organisierten Veranstaltungen und warben Mitglieder. Allein für diese Aktivitäten wurden im Juli 2020 neun Männer und eine Frau türkischer respektive kurdischer Herkunft vom Oberlandesgericht (OLG) München zu teils langen Haftstrafen verurteilt. Jetzt hat der Bundesgerichtshof (BGH) knapp drei Jahre später die Revision der angeklagten Kommunisten als unbegründet verworfen und die Urteile bestätigt. Das teile das Gericht am Freitag in Karlsruhe mit. Vier Jahre hatte das Verfahren vor dem OLG München gedauert. Die neun Männer und eine Frau waren nach dem Strafgesetzbuchparagraphen 129b angeklagt worden, einer »terroristischen Vereinigung im Ausland« anzugehören. Das Gericht kam zum Schluss, dass die Angeklagten einem Auslandskomitee der in der Türkei verbo...

