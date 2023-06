Gerechtigkeit oder Relegation

Der letzte Spieltag ist gespielt, der letzte Pokal vergeben. Also ist die Saison beendet, denkt man. Nicht, wenn es nach dem DFB geht. Denn einige Spiele stehen noch an. Relegation werden sie genannt, und sie sind so beliebt wie eine Zahn-OP ohne Narkose. Sportlich sind derartige Spiele nicht zu rechtfertigen. Mit zwei Spielen kann eine ganze Saison ad absurdum geführt werden.

Niemand braucht solche Spiele. Kein Fan, kein Spieler oder Trainer. Einzig der Schatzmeister klatscht alljährlich ob der Zusatzeinnahme in die Hände. Und genau das ist auch wieder einma...